Salerno, violenza al Ruggi: postazioni danneggiate e sanitari aggrediti Il responsabile è stato arrestato dalla Polizia di Stato

Un nuovo episodio di violenza ai danni di operatori sanitari si è verificato al pronto soccorso dell'ospedale di Salerno. Il fatto, avvenuto lunedì 2 marzo, è stato ricostruito dai poliziotti della Questura di Salerno.

In particolare gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno proceduto all’arresto di C.L.M.A. che ora dovrà rispondere di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate. Le indagini degli investigatori hanno consentito di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'uomo avrebbe danneggiato alcune postazioni informatiche, reso inutilizzabili i servizi igienici del pronto soccorso dell’ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona" di Salerno nonché aggredito fisicamente e verbalmente il personale sanitario.