Salernitana, Cudini ad Ottochannel: «Manca un play in mezzo al campo» «Rosa con caratteristiche importanti, la vedrei anche con un altro modulo»

«Io ho incontrato la Salernitana ad inizio campionato, la squadra stava bene fisicamente ed era dominante, veniva da un periodo positivo. Poi è cambiata, ha perso un po’ di lucidità e certezze. Con il mercato hanno aggiustato qualcosa. È arrivato Gyabuaa ma non hanno preso un play vero per poter giocare 3-5-2. Avendo preso molti trequartisti e attaccanti anche Cosmi ha giocato con le due sottopunte». Lo ha detto Mirko Cudini, allenatore ed ex calciatore della Salernitana, intervenuto nel corso di Granatissimi in onda su Ottochannel.

«La rosa ha caratteristiche buone ma in mezzo al campo non ha trovato ancora quelle coppie importanti, ci sono problematiche che a mio avviso dovranno essere colmate. A mio giudizio la Salernitana ha caratteristiche per poter cambiare modulo, è ovvio che sin dall’inizio ha lavorato con la difesa a tre ma ha giocatori duttili e potrebbe giocare anche con il tridente. È vero che siamo nell’ultimo quarto di campionato e stravolgere l’organizzazione tattica non è il massimo. Ma una variante potrebbe essere il 3-4-3 o un 3-4-1-2 con il trequartista».

Sul finale di stagione: «Ora bisogna restare più in alto possibile e cercare di lavorare verso i play-off. Credo che a meno di stravolgimenti, gli equilibri del torneo siano questi».