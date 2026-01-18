Atalanta Under 23-Salernitana 0-1, De Boer: "Contava vincere, momento difficile" Il man of the match: "Sul gol mi sono fiondato sul pallone. Mercato? Resterei volentieri"

Un gol, il primo, pesantissimo. Kees De Boer è il man of the match di Atalanta Under 23-Salernitana 0-1: "Mi sono fiondato sul pallone, ci ho creduto e ho realizzato un gol pesante. Sono felice ma contava di più vincere per uscire da questo momento difficile. Lo dedico alla mia fidanzata", racconta il mediano in occasione del gol. Poi il mediano analizza il match: "Dopo nove minuti sono rimasti in dieci e dovevamo vincere. Potevamo fare meglio, gestire in maniera diversa la partita. Però siamo stati bravi, non abbiamo perso lucidità. Non ricordo tiri dei nostri avversari. Contava vincere e ci siamo riusciti".

"Resterei a Salerno"

Il mercato lo vede al centro di rumors di mercato. De Boer fa valere la sua volontà: "Penso a lavorare, resterei volentieri a Salerno. Ci sono tante voci che non sento e non leggo. Poi nel calcio tutto può cambiare”. Un nuovo inizio per un gruppo che De Boer esalta: "Oggi c’erano tanti assenti ma Iervolino ad esempio è stato bravissimo. Elemento che sottolinea che non siamo solo in undici ma siamo un gruppo uniti. Dobbiamo migliorare, vogliamo vincere tutte le partite e abbiamo perso alcuni punti pesanti per strada. Il calcio è questo. Dopo Cosenza abbiamo lavorato duramente e ci siamo presi una vittoria pesante".