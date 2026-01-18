Atalanta Under 23-Salernitana 0-1, Raffaele: "Vincere è un obbligo che pesa" Il tecnico: "Nell'ambiente quando non si vincono due partite è tutto nero. Qui tante difficoltà"

Una vittoria che sa di liberazione. Giuseppe Raffaele si tiene stretto i tre punti. La sua Salernitana torna a sorridere con l’Atalanta Under 23, facendo i conti con una vittoria che arriva in un momento non facile per i granata: “Vincere è un obbligo e a volte ci pesa. Quando non riesci ad essere brillante e hai infortuni tutto diventa più difficile. Servirà essere più incisivi, cercare di indirizzare prima le partite perché abbiamo dimostrato di avere le qualità”. L’attenzione si sposta anche sulla prova della sua squadra: “Abbiamo avuto il pallino del gioco. Potevamo sia fare gol prima che chiudere la partita, non sfruttando le chance. C’era tensione per la vittoria che mancava. Ora dobbiamo lavorare su questa. Però resta la partenza positiva, la voglia di andare oltre le difficoltà. Invece di cercare alibi, cerco soluzioni. La squadra ha risposto presente, chi è entrato in campo ha dato il massimo. Per me questa vittoria è preziosa in un ambiente che quando non vince alcune partite non sorride. Dobbiamo cercare di recuperare energie e calciatori, come Golemic ed Anastasio che non erano il top”.

“Tante difficoltà”

Per Raffaele il giudizio è positivo nonostante il malumore crescente di una piazza che quasi non crede più al sogno serie B: “La classifica al momento dice che abbiamo 42 punti, con una squadra che è partita bene, raccogliendo forse meno nelle ultime partite. Poiché non posso parlare in settimana ma solo dopo le partite, penso che con il Cosenza per quanto creato meritavamo di vincere. Sono contento di quanto fatto, con il rimpianto solo per Siracusa. Ora dobbiamo pensare a noi, a sistemare le cose, facendo fronte anche alle tante difficoltà”.

“Per Inglese proveremo a capire il da farsi”

Debutto per Molina, che Raffaele applaude: “E’ arrivato venerdì e ha dato il suo apporto. Lavorerà con noi e sono sicuro che ci darà una mano”. Per Inglese si naviga a vista: “Ha un problema alla schiena, si pensava fosse più delicato. Capiamo se riusciamo a metterlo in campo con la terapia conservativa ma non nel breve termine”.