LIVE. Atalanta Under 23-Salernitana 0-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Atalanta U23-Salernitana
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Navarro, Comi; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Vavassori, Manzoni; Cissé. A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Simonetto, Cortinovis, Cassa, Guerini, Obric, Steffanoni, Levak, Bonanomi, Idele. Allenatore: Bocchetti.
SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Iervolino, De Boer, Villa; Liguori, Achik; Ferrari. A disposizione: Brancolini, Cevers, Quirini, Ubani, Anastasio, Golemic, Di Vico, Ferraris, Molina, Boncori. Allenatore: Raffaele
ARBITRO: Lovison di Padova - assistenti: Chiavaroli e Cattaneo. IV uomo: Kovacic. FVS: Marchese
NOTE. Espulso al 6' pt il tecnico dell'Atalanta Under 23, Bocchetti; al 8' pt Cissé (A) per gioco falloso. Ammoniti: Longobardi (S). Angoli: 0-3.
36' - Ferrari lavora un buon pallone per Liguori che calcia, palla respinta in angolo.
33' - Palla gol per la Salernitana: contropiede di Achik che serve in area De Boer, il diagonale dell'olandese esce di poco alla sinistra di Vismara.
31' - Primo tiro in porta del match: Achik entra in area e calcia, Vismara respinge ma non blocca, Ferrari prova il tap-in ma viene anticipato dal portiere nerazzurro.
29' - Berra lancia Villa che calcia, Bergonzi devia in angolo.
25' - Ci prova la Salernitana con Achik, l'esterno granata si accentra e calcia ma la mira è da dimenticare.
19' - Ammonito Longobardi.
12' - Confermata la decisione di campo: Atalanta in dieci.
9' - Revisione in corso.
8' - L'Atalanta Under 23 resta in dieci uomini: espuslo Cissé per un colpo a palla lontana rifilato a Matino.
6' - Espulso l'allenatore dell'Atalanta Under 23, Bocchetti.
3' - Cross al bacio di Achik per Ferrari ma il colpo di testa viene deviato da un difensore e termina tra le mani di Vismara.
FISCHIO D'INIZIO
Squadre in campo. Un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso ieri all'età di 76 anni.
IL PRE-GARA. La Salernitana va a caccia della prima vittoria del nuovo anno per tenere aperti i giochi promozione. I granata, però, sfidano l'Atalanta Under 23 in emergenza: out Tascone, Inglese, Cabianca oltre agli squalificati Carriero e Arena. Golemic non è al meglio e va in panchina. Sarà Capomaggio a guidare la retroguardia con Iervolino schierato in mediana accanto a De Boer. Davanti il tridente formato da Liguori, Ferrari e Achik.