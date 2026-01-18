LIVE. Atalanta Under 23-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Atalanta U23-Salernitana

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Navarro, Comi; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Vavassori, Manzoni; Cissé. A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Simonetto, Cortinovis, Cassa, Guerini, Obric, Steffanoni, Levak, Bonanomi, Idele. Allenatore: Bocchetti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Iervolino, De Boer, Villa; Liguori, Achik; Ferrari. A disposizione: Brancolini, Cevers, Quirini, Ubani, Anastasio, Golemic, Di Vico, Ferraris, Molina, Boncori. Allenatore: Raffaele

ARBITRO: Lovison di Padova - assistenti: Chiavaroli e Cattaneo. IV uomo: Kovacic. FVS: Marchese

NOTE. Espulso al 6' pt il tecnico dell'Atalanta Under 23, Bocchetti; al 8' pt Cissé (A) per gioco falloso. Ammoniti: Longobardi (S). Angoli: 0-3.

36' - Ferrari lavora un buon pallone per Liguori che calcia, palla respinta in angolo.

33' - Palla gol per la Salernitana: contropiede di Achik che serve in area De Boer, il diagonale dell'olandese esce di poco alla sinistra di Vismara.

31' - Primo tiro in porta del match: Achik entra in area e calcia, Vismara respinge ma non blocca, Ferrari prova il tap-in ma viene anticipato dal portiere nerazzurro.

29' - Berra lancia Villa che calcia, Bergonzi devia in angolo.

25' - Ci prova la Salernitana con Achik, l'esterno granata si accentra e calcia ma la mira è da dimenticare.

19' - Ammonito Longobardi.

12' - Confermata la decisione di campo: Atalanta in dieci.

9' - Revisione in corso.

8' - L'Atalanta Under 23 resta in dieci uomini: espuslo Cissé per un colpo a palla lontana rifilato a Matino.

6' - Espulso l'allenatore dell'Atalanta Under 23, Bocchetti.

3' - Cross al bacio di Achik per Ferrari ma il colpo di testa viene deviato da un difensore e termina tra le mani di Vismara.

FISCHIO D'INIZIO

Squadre in campo. Un minuto di raccoglimento in memoria di Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso ieri all'età di 76 anni.