Casertana-Salernitana, i convocati di Coppitelli: due rientri importanti

Sono 23 i giocatori a disposizione di mister Coppitelli per Casertana-Salernitana. Il trainer rossoblu potrà contare sul ritorno di Heinz e Vano. Due recuperi importanti sia per la difesa che per l'attacco, seppur i due calciatori debbano fare i conti con un minutaggio limitato a causa del rientro dai rispettivi infortuni. Ancora out Rocchi e Liotti, oltre all’ex granata Kallon. L'esterno africano è stato fermato per tre turni dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara con il Siracusa.
Di seguito, l’elenco del tecnico Coppitelli per Casertana-Salernitana di domani sera:
Portieri: De Lucia, Merolla, Vilardi.
Difensori: Bacchetti, Heinz, Kontek, Llano, Martino, Oukhadda, Viscardi.
Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano.
Attaccanti: Bentivegna, Butic, Casarotto, De Liguori, Galletta, Vano.