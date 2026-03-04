Casertana-Salernitana, i convocati di Coppitelli: due rientri importanti Il tecnico può sorridere per il rientro di due big

Sono 23 i giocatori a disposizione di mister Coppitelli per Casertana-Salernitana. Il trainer rossoblu potrà contare sul ritorno di Heinz e Vano. Due recuperi importanti sia per la difesa che per l'attacco, seppur i due calciatori debbano fare i conti con un minutaggio limitato a causa del rientro dai rispettivi infortuni. Ancora out Rocchi e Liotti, oltre all’ex granata Kallon. L'esterno africano è stato fermato per tre turni dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara con il Siracusa.

Di seguito, l’elenco del tecnico Coppitelli per Casertana-Salernitana di domani sera:

Portieri: De Lucia, Merolla, Vilardi.

Difensori: Bacchetti, Heinz, Kontek, Llano, Martino, Oukhadda, Viscardi.

Centrocampisti: Arzillo, Girelli, Leone, Pezzella, Proia, Saco, Toscano.

Attaccanti: Bentivegna, Butic, Casarotto, De Liguori, Galletta, Vano.