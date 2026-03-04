A scuola di legalità, progetto nelle scuole nel nome di Angelo Vassallo Iniziativa promossa dalla Fondazione Angelo Vassallo

La Fondazione Angelo Vassallo, guidata dal presidente Dario Vassallo, è protagonista del percorso di Formazione Scuola–Lavoro “A Scuola di Legalità, per un Paese libero dalle mafie, dalla corruzione e da ogni forma di illegalità”, che ha coinvolto 43 studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Cattaneo-Mattei di Monselice (Padova). Il progetto, approvato nell’ottobre 2025 da Libera e Avviso Pubblico, si sviluppa attorno alla figura di Angelo Vassallo, vittima innocente della mafia e simbolo di impegno civile e amministrazione trasparente. Nel corso dell’esperienza formativa, gli studenti hanno approfondito la storia del “Sindaco pescatore” attraverso la visione del film Il sindaco pescatore, lo spettacolo teatrale interpretato da Ettore Bassi, materiali multimediali e la lettura dei volumi scritti da Dario Vassallo: Il sindaco pescatore, La verità negata e Il vento tra le mani.

Determinante il contributo di Libera, che ha promosso incontri e laboratori dedicati all’analisi delle infiltrazioni mafiose, con particolare attenzione ai fenomeni corruttivi in Veneto. Avviso Pubblico ha inoltre offerto agli studenti l’opportunità di confrontarsi con amministratori “Sotto tiro”, tra cui Carolina Girasole, già sindaca di Isola di Capo Rizzuto (KR), e Chiara Buson, sindaca di Rubano (PD). Il XV Rapporto “Amministratori sotto tiro”, presentato da Dino Cavinato e Antonio Massariolo, ha fornito ulteriori strumenti di analisi e consapevolezza. Il percorso ha previsto anche un’importante attività editoriale: ogni studente ha contribuito alla realizzazione di un libro collettivo dedicato ad Angelo Vassallo, composto da lettere rivolte al “Sindaco pescatore”. La pubblicazione sarà curata dalla Casa Editrice Opera Incerta. Gli studenti hanno inoltre intervistato i sindaci del territorio, rafforzando il dialogo tra scuola e istituzioni e sperimentando concretamente il valore della partecipazione civica. A conclusione del progetto, i ragazzi hanno espresso la volontà di costituire un Presidio Scolastico di Libera dedicato ad Angelo Vassallo, con l’obiettivo di custodirne la memoria e trasformarla in impegno quotidiano.

“La scuola è il primo luogo in cui si forma la coscienza civile di una Nazione”, dichiara Dario Vassallo. “La memoria di Angelo non può restare confinata nella commemorazione: deve diventare azione, responsabilità, scelta quotidiana. Questi ragazzi dimostrano che un Paese libero dalle mafie e dalla corruzione è possibile, se investiamo sulla cultura, sull’educazione e sul coraggio della verità”.

La mattinata di sabato 23 maggio 2026, in Piazza Mazzini a Monselice, sarà dedicata a un momento istituzionale durante il quale il Presidente della Fondazione interverrà insieme agli studenti, che presenteranno il libro e l’intero percorso svolto. Parteciperanno sindaci del territorio, rappresentanti del mondo scolastico ed esponenti di Libera e Avviso Pubblico. Un’esperienza che conferma come la scuola possa e debba essere presidio permanente di memoria, consapevolezza e impegno concreto per la costruzione di un’Italia libera da ogni forma di illegalità.