Casertana-Salernitana, derby a metà: appena tre cuori granata al Pinto Il Pinto prepara una coreografia mentre il settore ospiti sarà praticamente vuoto

Sarà derby a metà. Casertana-Salernitana non avrà il calore del tifo granata. Al Pinto, il settore ospiti sarà occupato da appena tre tifosi della Bersagliera. Un dato legato alle fortissime limitazioni imposte dalle autorità competenti, con divieto di vendita dei tagliandi ai residenti a Salerno e Provincia. Si preannuncia, quindi, uno stadio completamente rossoblù. Il dato aggiornato della prevendita parla di settore Distinti sold-out e di tremila tagliandi venduti. Inoltre, per infuocare l’ambiente, prevista anche una coreografia: per la sfida di domani la sezione ultras rossoblu ha chiesto alla tifoseria di presentarsi allo stadio con netto anticipo per partecipare all’organizzazione della scenografia all’ingresso delle squadre in campo. Nel settore Distinti ci sarà un tripudio di bandiere per suonare la carica in vista di una sfida che manca da undici anni.