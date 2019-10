Luci D'Artista:sfida Salerno - Avellino, il parere della gente I salernitani ironizzano sui colleghi irpini. "Ci provino ma vinciamo a mani basse"

Il Natale non è proprio alle porte ma già si sente l'aria di Luci d'Artista in città. Quest'anno spazio poi ad un derby tutto campano. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa nei giorni scorsi la lanciato infatti il guanto di sfida alla città che delle luminarie ha fatto il suo cavallo di battaglia per oltre un decennio. “Oscureremo Salerno” ha detto sornione la fascia tricolore irpina.

La risposta dei salernitani non si è fatta attendere tra ironie e curiosità. “Vediamo di cosa sono capaci ma non potranno mai eguagliare le bellezze di Salerno, noi abbiamo il mare loro cosa hanno? Le montagne”. Il commento più scontato e gettonato. C'è però chi poi ha augurato ai cugini avellinesi buona fortuna, “non si sa mai che le Luci D'Artista possano far brillare anche il loro praticello”. E dunque luce sia per tutti.