Luci d'Artista: iniziano le installazioni, tante novità Salerno si prepara alla 14esime edizione della manifestazione curata nuovamente dalla Iren

Sono iniziate le operazioni di istallazione delle Luci D'Artista a Salerno. Operai al lavoro nei pressi della Villa Comunale e in via Settimio Mobilio. Salerno si prepara alla 14esima edizione della fortunata e ormai conosciutissima manifestazione, come sempre tra polemiche e entusiasmo.

Tante le novità di quest'anno a partire da un punto cardine per la città: Piazza Flavio Gioia. Quest'anno via il tempio e spazio ad un albero che si ramificherà su tutta la piazza andando ad "accendere" il cielo con le sue fronde luminose. Questo lo scenario che c'è da scommettere terrà turisti e visitatori con il naso all'insù.

Dunque una tematica "green" pensata dall'amministrazione comunale e dalla Iren, la società di Torino che curerà nuovamente l'allestimento delle luminarie dopo che lo scorso anno è toccato ai francesi della Blachere Illumination. Sul corso Vittorio Emanuele via i limoni e in arrivo dei suggestivi lampadari stilizzati, mentre alla Villa Comunale tornerà lo zoo con nuovi animali.

L'inaugurazione è fissata per il 15 novembre, alle 18.30 proprio nella Villa Comunale come da tradizione.

Novità anche per quanto riguarda i parcheggi. Saranno installati, nei pressi dei caselli autostradali e della tangenziale dei tabelloni informativi aggiornati in tempo reale con indicate le disponibilità dei posti auto in centro città.