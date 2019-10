Esercitazioni per la sicurezza, coinvolti 400 bambini Nell'ambito della settimana nazionale della protezione civile,l'iniziativa all'istituto Montalcini

Procede la “settimana nazionale della protezione civile 2019”. Dal 13 al 19 ottobre in programma una serie di convegni, incontri, dibattiti, esercitazioni ed eventi nelle scuole che coinvolgeranno in prima persona i cittadini, dalle grandi città ai comuni più piccoli. Al via anche in Campania con il progetto volto alla conoscenza del Sistema, condivisione delle politiche tra le autorità di protezione civile, diffusione della cultura e delle buone pratiche.

Iniziata ufficialmente con la giornata di studio organizzata dalla Prefettura di Salerno e dalla regione Campania sul tema de “La pianificazione di emergenza come strumento di prevenzione”, la settimana della protezione civile continua con l'appuntamento del 16 ottobre. A partire dalle ore 10,00 si svolgerà, all’interno dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Salerno, un’esercitazione di protezione civile “in reale”, che coinvolgerà all’’incirca 400 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

All’iniziativa, promossa da questa prefettura e dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno con la finalità di sensibilizzare le giovani generazioni sull’argomento, prenderanno parte il Genio Civile-Presidio di Protezione Civile, il comune di Salerno con il relativo Gruppo comunale di Protezione Civile, l’ASL-118 e la Croce Rossa Italiana.