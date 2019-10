Salerno, al via il montaggio della maestosa ruota panoramica Per le Luci d’artista torna l’attrazione nel sottopiazza della Concordia

È una delle attrazioni più attese da qualche anno a questa parte, capace ogni volta di spingere sempre più persone a rivolgere lo sguardo all'insù.



Tutto pronto a Salerno per il montaggio della grande ruota panoramica di proprietà della famiglia "Tulimieri srl" in occasione delle Luci d'artista 2019-2020.

Alta 55 metri, sarà installata come di consueto nel sottopiazza della Concordia.



L'inaugurazione della ruota è prevista per il 15 novembre, in occasione dell'accensione delle luci artistiche in città.