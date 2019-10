Salerno, ancora interventi di manutenzione: rubinetti a secco Il comunicato di Salerno Sistemi

Per nuovi interventi di manutenzione straordinaria in via Via Zanotti Bianco angolo Via Scuola Eleatica, Salerno Sistemi comunica la sospensione dell'erogazione idrica mercoledì 23 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 18, presso le seguenti strade e traverse limitrofe:

· Via Scuola Eleatica

· Via Zanotti Bianco

· Via Michele Murino

· Via Mario Napoli

· Via Domenico Fiore Capitano