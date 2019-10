VIDEO, Sempre più immatricolazioni all'Ateneo di Salerno Il commento del rettore Tommasetti: "Un numero lusinghiero, un dato positivo"

Unisa, crescono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale dell'Ateneo. I dati sugli andamenti delle nuove iscrizioni all'università di Salerno mostrano che, per l'anno 2019/2020, ben 7252 studenti hanno scelto di iscriversi all'ateneo salernitano, un numero in crescita rispetto al 7122 dell'anno accademico precedente. Un dato che è possibile aumenti ancora visti gli scorrimenti di graduatoria per alcuni cosi non ancora ultimati.

“Un numero lusinghiero” commenta il rettore Tommasetti “c'è voglia della nostra università e questo è un dato positivo”.

In particolare, dei 17 dipartimenti dell'ateneo e dei 36 corsi di studio di livello triennale offerti, il complesso delle aree scientico-disciplinari sembra esser quello che maggiormente attira i giovani studenti. Sono in crescita le facoltà di scienze naturali, in aumento chimica e informatica, con flessione per matematica, di ingegneria (con un incremento del corso di laurea in ingegneria informatica e flessione per gli altri corsi di civile e industriale), ed ancora economia e scienze politiche, che hanno registrato l’aumento più significativo.

Si confermano i numeri legati all'area medica, essendo queste lauree a numero programmato nazionale. Dati stabili anche per le iscrizioni ai corsi di scienze umanistiche e giuridiche.