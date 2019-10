Interventi alla rete idrica: rioni collinari a secco Ecco dove e quando sarà sospesa l'erogazione

La Ausino SpA. – Servizi Idrici Integrati - comunica che “dovendo eseguire un urgente ed intervento di riparazione alla condotta nel tenimento del Comune di Cava dei Tirreni, nonché provvedere ad installare due apparecchiature di misura sulla stessa condotta nel tenimento dei Comuni di Acerno e di Montecorvino Rovella”, è costretta a sospendere l’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 23 ottobre, alle ore sette del mattino.

La sospensione idrica comporta la mancata erogazione alle seguenti zone servite da Salerno Sistemi: Ogliara - Montecasino (parte bassa) – Via Breccia –- Via Fuardo - S.Angelo di Ogliara – Via Cavolella - Palazzine de Maio; Ariella, Pastorano, Casa Roma, Casa Leone, Via Torre Bianca, Rufoli – Giovi Casa Gallo – Casa Gallo di Brignano, Brignano (Superiore, Inferiore, località Piezzo), Via Casa Manzo -Via Panoramica – Via Casa Marsiglia di Giovi, Via Sichelgaita, Croce

A partire dalle ore 14,00 circa, a seguito dell’esaurimento dei volumi accumulati nei serbatoi a servizio di Giovi e di Casa Manzo, sarà sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone:

Nicola– Bottiglieri – Casa Gallo (parte bassa) – Piegolelle – S.Bartolomeo, Croce – Casa Di Giacomo – Casale – Casa de Rosa – Casa D’Amato – Casa Polla – Casa Parisi – Casa Postiglione – Giovi Canali – Casa Rocco – Casa Vicinanza, Incarto – Ponte Guazzariello – Altimari.

Potrebbero inoltre verificarsi depressioni idriche nelle zone di Matierno.

La Salerno Sistemi ha fatto sapere che porrà in essere tutte le misure tecniche (manovre sulla rete e attivazione impianti di sollevamento) per limitare l’utenza interessata dalla sospensione.

“Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita è previsto, in relazione sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 20.00 del giorno Mercoledì 23/10/2019” precisano da Salerno Sistemi.