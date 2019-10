Sul bus senza biglietto, donna aggredisce il controllore Ennesimo caso di violenza sul lavoro ai danni del personale di Busitalia, "Si faccia qualcosa"

Sprovvista di biglietto, minaccia e aggredisce un controllore mandandolo all'ospedale. A denunciare l'ennesimo caso di violenza sul lavoro la Fit-cisl – federazione italiana trasporti e la ultrasporti che riportano l'accaduto avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16:50 sulla linea 12.

Il controllore, dopo esser stato aggredito da una donna sprovvista di titolo di viaggio, si è dovuto recare in ospedale per ricorrere alle cure mediche. Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di aggressioni che il personale è costretto a subire durante l’attività di guida e di controllo dei biglietti, nonostante il progetto messo in campo da parte di Busitalia Campania sul tema della sicurezza che ha portato il personale ad avvalersi della vigilanza privata.

Non un caso isolato, in quanto episodi del genere sono sempre più frequenti sulle ultime corse delle linee 2 (Salerno-Sordina), linea 8 (Salerno-Battipaglia) e linea 10 (Salerno – Mercato San Severino).

“E' necessario assumere urgenti e necessarie misure cautelative” - affermano le organizzazione sindacali che “chiedono a il Prefetto di Salerno di convocare un’urgente e specifica riunione con le Forze dell’Ordine, il Comune di Salerno, i vertici Aziendali e le scriventi OO.SS., per affrontare con seria determinazione questo problema, mettendo in campo atti e decisioni concrete necessarie alla salvaguardia di chi svolge un servizio di pubblica utilità e di chi ne fruisce.”