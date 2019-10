Sicurezza ponte Ognissanti, intesa tra sindacati e comune Il sindacalista Gerardo Bracciante: “Servizio potenziato per evitare le criticità. Presto nuovi agenti per superare le criticità del passato”.

E.C.

Commemorazione dei defunti e ponte di Ognissanti a Salerno, trovata l'intesa tra sindacati e Comune di Salerno per aumentare la presenza degli agenti di polizia municipale in città dal primo al 3 novembre prossimi. La decisione è stata presa ieri pomeriggio, durante riunione tra i rappresentanti dei lavoratori, il comandante della polizia municipale, Antonio Vecchione, e gli assessori comunali Domenico De Maio e Luigi Carmelo Della Greca.

"Già nella riunione del 18 ottobre scorso emersero alcune criticità in termini organizzativi, per la grave carenza di personale tra gli agenti", ha detto Gerardo Bracciante, sindacalista della Uil Fpl Salerno. "Tuttavia, il senso di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, ha permesso che si sia raggiunto un accordo per potenziare la presenza degli agenti nei primi tre giorni del mese di novembre. I rappresentanti del Comune hanno condiviso la necessità di implementare le risorse economiche per aumentare il numero dei lavoratori per il fine settimana in occasione della commemorazione dei defunti Quindi la città beneficerà di un incremento numerico di presenza di agenti sul territorio".

Nella stessa riunione, inoltre, si è discusso delle difficoltà organizzative che andranno avanti fin quando non arriveranno altre unità a potenziare il Comando. "Per questo sarà istituito un tavolo tecnico immediato per affrontare una organizzazione in attesa del potenziamento con i nuovi agenti, che presumibilmente dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2020 - ha continuato Bracciante -. Questo anche per affrontare nel merito l'organizzazione in occasione delle Luci d'Artista Il tavolo tecnico avrà il compito entro una settimana di proporre una organizzazione da applicare immediatamente con la forza lavoro attualmente in servizio. Comunque, la Uil Fpl, insieme alle altre sigle, ha posto un nuovo tassello a quella che da qui a pochi mesi sarà la nuova organizzazione della polizia municipale con l'innesto di nuovo personale".