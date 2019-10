Assunzioni al comune di Cava: è boom di domande Servalli: “La più grande offerta di lavoro del nostro Comune da almeno trent’anni "

E.c.

Sono stati pubblicati i primi due calendari delle prove preselettive dei concorsi per 10 istruttori direttivi amministrativi e 6 istruttori direttivi economico finanziario indetti dall’amministrazione Servalli nel mese di aprile 2018.

Oltre 20 mila le domande pervenute per i complessivi 58 posti di lavoro suddivisi in 9 concorsi, riguardanti: 1 architetto, 1 agronomo, 1 informatico, 2 istruttori direttivi socio culturali, 3 ingegneri, 6 istruttori direttivi economico finanziari, 10 istruttori direttivi amministrativi, 14 istruttori vigilanza, 20 istruttori amministrativi.

Dopo le verifiche delle domande e l’insediamento delle commissioni giudicatrici, si sta procedendo alla preselezione dei candidati attraverso la somministrazione di tre quesiti a risposta sintetica di massimo 20 righi. Coloro che supereranno la selezione saranno chiamati ad effettuare la prova scritta ed orale.

“È la più grande offerta di lavoro del nostro Comune da almeno trent’anni – afferma il sindaco Vincenzo Servalli – un contributo importante per dare risposte concrete al bisogno di occupazione e che darà anche nuova linfa ai vari settori dell’amministrazione comunale, tecnici amministrativi e polizia municipale. Abbiamo, oltretutto, indetto i concorsi senza far pagare un euro ai candidati e stiamo procedendo al loro svolgimento completamente con le risorse interne, con efficienza e in grande economia, utilizzando la struttura comunale del Forum dei Giovani. Una dimostrazione di buona amministrazione e di grande trasparenza”.

Nelle prossime settimane le commissioni giudicatrici renderanno noto i calendari degli altri sette concorsi.