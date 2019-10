"Rilanciare le imprese e combattere l'illegalità" Il monito della Filca Cisl Salerno. "Abbiamo bisogno di sinergie tra sindacati e costruttori"

(e.c.) "Abbiamo bisogno di sinergie comuni tra sindacati e costruttori volti a promuovere un vero piano infrastrutturale per il nostro territorio che porti benessere a lavoratori, imprese e che permetta di riqualificare il territorio stesso". A lanciare il monito è Giuseppe Vicinanza, della Filca Cisl Salerno, che riflette sugli interventi da mettere in atto, da un lato, per il rilancio delle imprese, dall’altro per combattere le situazioni ambigue in cui opera la criminalità.

"Bisogna puntare insieme su lotta all'illegalità che danneggia sicuramente le condizioni dei lavoratori rispetto a salute, sicurezza e salario – prosegue – Vanno salvaguardate le tante imprese serie presenti sul salernitano che soffrono di concorrenza sleale. Da tempo chiediamo investimenti al riguardo della messa in sicurezza degli edifici scolastici, che per noi ha assoluta priorità. Interventi volti a garantire luoghi sicuri per alunni, docenti e collaboratori scolastici. Dobbiamo dunque lavorare in sinergia per creare lavoro e l’edilizia – conclude Vicinanza – resta volano per l'economia della nostra provincia ed al contempo migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini attraverso l’ammodernamento del nostro territorio".