Luci d'Artista: lampadari sul Corso, le opinioni della gente Un'edizione all'insegna dell'eleganza. A Largo Campo globi e supernove

Lo aveva preannunciato ai microfoni di OttoChannel l'assessore al commercio del comune di Salerno Dario Loffredo che questa edizione delle Luci D'Artista, la 14esima, sarebbe stata improntata all'eleganza. Segno distintivo in questa direzione dei grandi lampadari stilizzati. Sono apparsi ieri sul centralissimo Corso Vittorio Emanuele. Ad anticiparlo proprio il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Questa sicuramente una delle novità più attese. Il salotto buono della città riveste infatti sempre un ruolo da protagonista dell'evento.

Minimal e allo stesso tempo imponenti, già in città si fantastica sul risultato finale. Bisognerà però attendere il giorno dell'accensione, il prossimo 15 novembre per valutare il risultato finale. Le operazioni di montaggio proseguono intanto in tutta la città. Tornano i fiori a Pastena e in alcune traverse del centro, istallazioni geometriche a Mercatello e pianeti e globi in un'altra piazza storica: Largo Campo.

Maioliche vietresi a piazza Sant'Agostino, mentre ricompare lo zoo nella Villa Comunale. A Piazza Sant'Agostino via il tempio e spazio a un grande albero con le ampie fronde luminose. Cresce l' attesa in città tra i commenti dei soliti scettici e i curiosi che aspettano con impazienza il count down che tiene tutti, volenti o nolenti, con il naso all'insù.