Controlli dei carabinieri nel week end: un arresto Arrestato un pregiudicato e denunciati tre automobilisti

(e.c.) Controlli dei carabinieri nel fine settimana appena trascorso, in azione quelli della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva: Circa 50 i militari dislocati lungo le principali arterie stradali ed in prossimità dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel comprensorio geografico del Vallo di Diano. Arrestata una persona a Polla, denunciati tre automobilisti per guida sotto l’influenza dell’alcool.

L'arresto è scattato per un uomo, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe violato la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Tre automobilisti, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, erano alla guida con tassi alcolemici anche superiori a 2,2 gr/l., altri due soino stati segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti: in particolare, cocaina ed hashish.

In tutto sono state controllate oltre 100 persone, elevate contravvenzioni per violazioni al codice della strada per circa duemila euro, sequestrati due veicoli per mancanza di copertura assicurativa e ritirate 3 patenti di guida ed altrettante carte di circolazione.