Sosta selvaggia al molo Manfredi: fioccano le multe Sanzioni e controlli nel fine settimana. Puniti gli automobilisti indisciplinati

(e.c.) Controlli e sanzioni all'interno del molo Manfredi del porto di Salerno. Nel fine settimana appena trascorso, infatti, sono volate multe ai proprietari di diverse automobili parcheggiate all'interno del porto. La Capitaneria ha effettuato controlli nell'area di sosta dove sono state riscontrate una decine di contravvenzioni. Obiettivo dell'attività dei militari è di mantenere ordine e vigilare per il rispetto delle ordinanze e delle autorizzazioni in vigore all’interno del molo Manfredi del porto di Salerno per assicurare e garantire le necessarie condizioni di sicurezza in ambito portuale.

Nello specifico, è consentito l’accesso ed il transito esclusivamente ai veicoli autorizzati rispetto alle attività svolte nell’ambito del molo Manfredi. Nelle aree delimitate dagli stalli di colore giallo, la sosta è riservata ai veicoli autorizzati e muniti di apposito contrassegno che deve essere esibito all’atto dell’accesso e posizionato in maniera visibile all’interno del veicolo.

Per quanto riguarda, invece, l’area antistante la stazione marittima, dove sono presenti le strisce blu, è possibile parcheggiare a pagamento dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 02.00, il sabato, domenica e festivi per l’intera giornata. Non è possibile, invece, sostare al di fuori degli stalli segnalati o in aree diverse da quelle regolamentate.

La Capitaneria di porto di Salerno invita tutti gli automobilisti ad attenersi a quanto previsto dalla normativa e, soprattutto, a parcheggiare le auto all’interno degli spazi dedicati. L’attività di vigilanza proseguirà, fanno sapere gli uomini della Guardia Costiera, anche nei prossimi giorni e non ci sarà tolleranza per gli automobilisti indisciplinati che con la loro condotta non rispettano le normative interne del porto salernitano.