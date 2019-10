VIDEO | Ictus, i Neri Per Caso nello spot dell'ospedale Ruggi Salerno: la band musicale a sostegno della campagna dalla direzione generale

Un video breve, di meno di un minuto, ma che vuole essere un contributo nel ridurre drasticamente le morti per ictus. In occasione della giornata mondiale contro l'ictus cerebrale, iniziativa promossa dalla World Stroke Organization, l'Azienda ospedaliero universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno rilancia la sua campagna #farepresto. E lo fa attraverso i due video spot realizzati grazie alla fattiva partecipazione di Alice Onlus e dei testimonial di eccezione: i Neri per caso.

Il Ruggi è l’unica struttura ospedaliera sul territorio ad avere una "stroke unit", reparto altamente specializzato nella cura dell'ictus (responsabile la dottoressa Rosa Napoletano e afferente alla Clinica neurologica diretta dal professore Paolo Barone) e che registra una intensa attività. Da circa 20 mesi, inoltre, la Stroke Unit si avvale del lavoro di un gruppo multidisciplinare (area tecnica e sanitaria) la cui attività gravita intorno a “Clic”, sistema operativo realizzato dagli informatici presenti nel gruppo di lavoro, che permette di verificare la disponibilità di posti letto, segnalare il giorno di dimissione dal Ruggi, il conseguente arrivo al Da Procida per la fase riabilitativa e la successiva dimissione da quest’ultimo presidio, la disponibilità di tutte le informazioni sanitarie necessarie per il prosieguo dell’assistenza al paziente e, tutto questo, con un semplice click, in ogni momento, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema, inoltre, rende accessibili le informazioni sanitarie da qualsiasi terminale interno abilitato, permettendo così completezza informativa, standardizzazione dei formati, abbattimento dei costi di archiviazione.

L’attività afferente alla stroke unit del Plesso Ruggi di Salerno avviene in perfetta sinergia con la Neuroradiologia interventistica diretta dal dottor Renato Saponiero, e tale operatività ha permesso al reparto di essere riconosciuto “Centro Oro” nell’ambito del programma Eso-Angels Awards per il 2019 per la qualità delle cure nel trattamento dell’ictus.