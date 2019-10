L'attesa è finita: apre il nuovo pronto soccorso del "Fucito" Dal 4 novembre sarà in funzione la nuova struttura dell'ospedale di Mercato San Severino

Tutto pronto per l'apertura del nuovo pronto soccorso dell'ospedale "Gaetano Fucito" di Mercato San Severino. Da lunedì 4 novembre sarà, infatti, attivata la struttura che, senza soluzione di continuità, passerà nei nuovi locali lasciando quelli, attualmente in uso, dell’ex ortopedia.

Realizzata sulla base delle linee guida dei moderni pronto soccorsi, la struttura è dotata di una “camera calda” per l’accesso delle ambulanze che si apre su un’ampia sala d’attesa per i familiari, dotata anche di postazione per la Guardia Giurata. É presente anche l’accettazione collegata direttamente con la sala di rilevazione dei parametri vitali, fondamentale per lo smistamento dei pazienti in base al codice d’emergenza.

Il pronto soccorso è dotato di due sale per i codici verdi (una con 4 posti tecnici e l’altra per l’attesa dei pazienti che hanno già effettuato l’accettazione), due ampie sale per i codici gialli, dotate di due posti ognuna, e una sala per i codici rossi dove accogliere i pazienti particolarmente gravi. Questi ultimi posti e due dei codici gialli sono collegati ad apparecchiature elettromedicali per il monitoraggio continuo dei parametri vitali.

Il nuovo pronto soccorso è stato dotato, inoltre, di nuove attrezzature che consentiranno al personale medico e di comparto di svolgere al meglio il proprio lavoro, il tutto nell’ottica di una adeguata accoglienza e della migliore offerta di soccorso per l’utenza.

Si sottolinea, infine, che a partire da lunedì 4 novembre l’accesso al pronto soccorso dell’ospedale Fucito non avverrà più attraverso il varco principale di corso Umberto I, ma attraverso l’accesso ubicato sulla strada che conduce all’ingresso autostradale.