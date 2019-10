Inquinamento atmosferico: limitazioni per i veicoli Euro 3 Nuova ordinanza del comune di Salerno dopo i dati superiori ai limiti consentiti dalla legge

Non potranno circolare i veicoli considerati inquinanti. A dirlo, con un’ordinanza emanata oggi, è l’amministrazione comunale di Salerno che ha deciso di mantenere attivo il divieto per i veicoli Euro 3. Le centraline per la rilevazione dello smog posizionate a via Vernieri e in via Osvaldo Conti a Fratte, registrano ancora dati superiori ai limiti consentiti dalla legge e in merito all’inquinamento atmosferico, il comune ha deciso di mantenere il divieto con diverse eccezioni.

Sono state revocate le ordinanze 11 e 12 del 24 e 31 luglio 2019 e a queste subentra l’ordinanza odierna che stabilisce il divieto di circolazione per i seguenti veicoli: diesel pre Euro, Euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3. Veicoli commerciali diesel pre Euro, euro 1 (già in vigore), Euro 2 ed Euro 3.

Resta inalterato il divieto di mantenere acceso il motore degli autobus nella fase di stabilizzazione al capolinea o in caso di fermate per intenso traffico, per i veicoli in sosta o per i veicoli merci anche durante la fase di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate e per le auto in prossimità dei semafori o ai passaggi a livello.

Sono esclusi dal divieto i ciclomotori, moto e scooter; gli autoveicoli che effettuano car pooling; i veicoli al servizio di portatori di handicap muniti nel necessario contrassegno e i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Il divieto sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18