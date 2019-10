Aeroporto Salerno: la soddisfazione di Giudice "Dal 1 novembre l'accordo sarà operativo. Un'occasione importante per il rilancio del territorio"

Ci sono voluti anni ma il “matrimonio” tra l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi e Gesac è finalmente stato celebrato. Nel corso degli anni, a sponsorizzare l’unione c’è sempre stato Giovanni Giudice, segretario confederale della Cisal nonché segretario provinciale della Cisal terziario.

"Ci hanno messo del tempo - dice Giudice - ma finalmente Gesac ha fatto il suo ingresso nell’aeroporto di Salerno. Dal primo novembre, l’accordo diventa ufficialmente operativo: si apre quella che, tutti, auspichiamo possa essere la stagione del definitivo avvio di un’infrastruttura di fondamentale importanza per questo territorio e per il suo rilancio turistico ed economico. La maggiore movimentazione di passeggeri e merci darà respiro all’intero territorio salernitano, non dimenticando che la posizione strategica dello scalo consente di essere punto di riferimento anche per la Basilicata e la Calabria".

Un passo, quello della fusione tra gli aeroporti di Napoli e Salerno, che secondo il segretario Giudice avrebbe potuto concretizzarsi già diversi anni addietro se non ci fossero state le interferenze della politica locale: "Chiudere prima questa operazione con Gesac - sottolinea Giudice - avrebbe consentito, oltre che un consistente risparmio di tempo, anche un avvio rapido di tutte le procedure per l’allungamento della pista, ad oggi vero e proprio cruccio dell’infrastruttura salernitana. Qualcuno, prima, non vedeva di buon occhio l’ingresso di Gesac, oggi possiamo dire che sia stata una fortuna che abbia cambiato idea".