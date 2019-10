Fuga di gas in strada, paura e disagi sull'Amalfitana Traffico veicolare bloccato per diverso tempo, a provocare l'incidente la manovra di un camion

Ancora disagi in costiera, traffico paralizzato e automobilisti bloccati. Chiusa per diverso tempo la statale 163 “Amalfitana” dopo il riversamento di gas nell'aria.

La perdita sarebbe stata causata dalla rottura della condotta principale di metano provocata dalla manovra di un camion. Il mezzo, intorno alle 4 della scorsa notte, avrebbe sfondato parte del parapetto della strada tranciando il condotto di gas che si sarebbe poi riversato nell'aria allertando cittadini e residenti.

L'incidente è avvenuto all'altezza dell'ex hotel Saraceno che, al momento, è in fase di ristrutturazione. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Presenti anche gli operai dell'Anas che hanno provveduto ad isolare il condotto reciso.

Statale chiusa per diverso tempo dal km 23 al km 30, istituiti percorsi alternativi su strade non adatte al passaggio di mezzi pesanti e autobus SITA, disagi anche per lavoratori e studenti pendolari dunque. La circolazione è stata da poco ripristinata dopo i lavori di messa in sicurezza e la dispersione di gas presente nell'aria.