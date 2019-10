VIDEO| Lutto De Luca, De Laurentiis abbraccia il governatore I funerali della mamma del presidente della Regione Campania: in tanti per l'ultimo saluto

Chiesa gremita di persone per l'ultimo saluto alla madre del governatore Vincenzo De Luca. Cittadini e personalità illustri questa mattina in via Salvatore Calenda per i funerali di Felicetta Cudone. La donna è venuta a mancare nella giornata di ieri all'età di 93 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia.

Tanti i cittadini giunti al rione Carmine per esprimere vicinanza e cordoglio all'ex “sceriffo” De Luca. Tra i presenti non è passata inosservata la presenza di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli e molto vicino alla persona di De Luca. Poche parole tra i due, solo un abbraccio. Presenti, inoltre, il sindaco di Salerno, i consiglieri e gli assessori del Comune e il Presidente della Provincia Michele Strianese. Il corteo è partito intorno alle 11 dall'abitazione dell'estinta in via Salvatore Calenda. La funzione religiosa si è tenuta nella chiesa di San Gaetano.