Maltempo: a Mercato San Severino cede la strada Disagi e allagamenti su tutto il territorio salernitano

Il maltempo si sta abbattendo con violenza su tutto il salernitano. In queste ore aumentano i danni ingenti causati dalle forti piogge che da stanotte stanno flagellando la Campania, accompagnate da forti raffiche di vento.

Salerno, Cava de’ Tirreni ma anche Nocera, Castel San Giorgio passando per Baronissi e Mercato San Severino sono solo alcuni dei comuni che stanno facendo i conti con i forti temporali.

Proprio a Mercato San Severino è stato chiuso al traffico il tratto di strada in via Capocasale a causa del cedimento stradale. Infatti, in seguito ai forti acquazzoni l’asfalto ha cominciato a sbriciolarsi crollando su se stesso. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto stradale.

Gli allagamenti hanno interessato anche il sottopasso di via Faraldo e criticità si stanno registrando anche sulla SP 309 Curteri - piazza del Galdo.