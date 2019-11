Imperversa il maltempo: evacuate venti famiglie Situazione critica a Castel San Giorgio. Domani scuole chiuse nel salernitano

Sono state evacuate venti famiglie a Castel San Giorgio a causa del maltempo che continua a imperversare sul salernitano. Sono esondati canali e torrenti ed è stato necessario far sgomberare le famiglie. L’ordinanza arriva direttamente dal sindaco Paola Lanara in seguito ai sopralluoghi tecnici effettuati nelle frazioni di Torello, Aiello, Campomanfoli e Santa Croce. Per le famiglie sfollate si sono subito attivate alcune strutture alberghiere, B&b e residence del posto.

“Il numero delle persone interessate dal provvedimento potrebbe aumentare se l’acqua e i detriti presente nella vasca di laminazione, in località Valesana, dovesse tracimare provocando l’allagamento di tutta la zona ai confini con Siano”, si legge nella nota diffusa dal comune che, in serata, ha provveduto a chiedere lo stato di calamità.

Chiuse anche le scuole per la giornata di domani a Siano, il primo cittadino Giorgio Marchese ha, infatti, disposto l’evacuazione degli abitanti residenti nella zona rossa, tra via Martin Luther King a piazza Santa Maria delle Grazie, via Vignola e via Fondovalle.

Sono circa 180 le persone che abitano in quella zona e sono presenti due strutture residenziali extra ospedaliere. Il comune ha allestito il centro di accoglienza nella scuola di via Botta.

A Nocera Inferiore da stamattina è stata disposta in via precauzionale l’evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane. Anche in questo caso è stato allestito un centro di accoglienza in via Loria.

Chiuse le scuole di Nocera, Pagani, Sarno, Roccapiemonte e San Marzano sul Sarno.

Stessa situazione anche nella valle dell’Irno dove a Pellezzano tra l'altro si era disperso un 33enne che si era recato in montagna per funghi, perdendo l’orientamento. Per fortuna l’uomo è stato ritrovato dai volontari della protezione civile e dal soccorso Alpino della Campania.

Divieto di transito per i mezzi pesanti a Corbara.