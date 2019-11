Topi in classe: chiusa una scuola a Ponte Barizzo Trovati escrementi nell'edificio che riaprirà dopo la derattizzazione

Escrementi di topo sono stati ritrovati nella scuola primaria di Ponte Barizzo a Capaccio Paestum. Subito è scattata la chiusura con l'ordinanza firmata dal primo cittadino Franco Alfieri che ha disposto gli interventi di sanificazione di tutta la struttura.

Sono rimasti a casa, dunque, i piccoli alunni che rientreranno in classe domani mattina dopo la derattizzazione e la pulizia dei locali. A preoccupare sono state numerose tracce di escrementi di topo sparse in vari piani dell'edificio.

Purtroppo non è la prima volta che si registrano questi episodi, già in passato nella stessa scuola di Ponte Barizzo erano state ritrovate tracce di escrementi rimanendo chiusa per alcuni giorni per permettere la derattizzazione.