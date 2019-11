Serd di Nocera: "Una struttura fatiscente e abbandonata" La denuncia della Cisl in merito alle condizioni della sede per il servizio contro le dipendenze

Una sede fatiscente e lasciata a se stessa, con problemi strutturali e apparecchiature datate. Uno scenario a dir poco spiacevole quello descritto nella chiara denuncia della Cisl FP di Salerno in merito alla sede SERD di Nocera Inferiore, il servizio sociosanitario della ASL, istituito per affrontare le problematiche di tossicodipendenze e alcol-dipendenze.

“In riferimento all’oggetto spiace dover sottolineare la grave carenza strutturale, organizzativa e programmatica in cui versa la sede SERD di Nocera Inferiore, purtroppo poco attenzionata se non totalmente abbandonata nell’ambito di una progettualità distrettuale allo stato poco conosciuta. In primo luogo bisogna evidenziare che la struttura rasenta la fatiscenza e non sussistono i requisiti strutturali per poter espletare le attività e non sembra essere stato approntato un progetto di ristrutturazione degli ambienti per adeguarli agli standard necessari e richiesti – queste le parole di Alfonso Della Porta, coordinatore area nord CISL FP - Nei locali sopravvivono apparecchiature obsolete e gli stessi scaffali, privi di chiusure, mettono a grave rischio anche la riservatezza dei dati personali. Gli operatori della struttura non conoscono eventuali progettualità premiali in atto, poiché sembrerebbero appannaggio di pochi, dato che gli eventuali progetti in essere non vengono socializzati, resi pubblici e messi a corrente i lavoratori di mission ed obiettivi.”

“In questa situazione, la sede di Nocera è fuori controllo poiché manca un referente della dirigenza sanitaria a cui delegare la responsabilità dell’organizzazione di tutto il personale e solo da poche settimana sembrerebbe che il problema sia assunto all’attenzione, pur senza trovare una soluzione definitiva. Pur tuttavia afferiscono a tale struttura oltre 500 utenti, con un organico striminzito: 3 CPS Infermieri, 3 CPS Assistenti Sociali, 1 Psicologo, 4 medici di cui due a sole 12 ore settimanali e senza personale di supporto, le cui attività vengono spesso sopperite dalle guardie giurate spesso con compiti che esulano dalle loro proprie competenze. Nel ribadire la necessità di un pronto intervento, rimanendo in attesa di eventuale incontro/confronto sulle problematiche riferite, si invita a porre in atto ogni utile tentativo per rendere la struttura in questione degna di un paese civile.” Conclude il coordinatore.