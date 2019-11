Maltempo: frana a Coperchia, disagi alla viabilità In alcune zone di Pellezzano manca la corrente

L’incessante pioggia caduta in queste ore sta provocando non pochi disagi sul territorio salernitano. L’ultimo episodio si è registrato questo pomeriggio in località Coperchia a Pellezzano dove una frana ha invaso la carreggiata in via Fiore. Fanghi e detriti si sono staccati da un muro e sono finiti rovinosamente sul manto stradale bloccando la carreggiata.

Sul posto sono giunti gli uomini della protezione civile di Santa Maria delle Grazie per ripristinare la viabilità in tempi rapidi.

Intanto, durante le attività di controllo del territorio per scongiurare problemi a seguito dell’allerta arancione, i tecnici hanno scoperto due guasti agli impianti di pubblica illuminazione al parco San Giovanni e in via Gigante.

Dal comune di Pellezzano fanno sapere che gli interventi per ripristinare l'allaccio elettrico saranno effettuati appena miglioreranno le condizioni meteo.