Al Ruggi di Salerno due donazioni di organi in 48 ore Il grande gesto d'amore delle famiglie di un uomo di 59 anni e un ragazzo di 30

Due donazioni di organi in 48 ore all’ospedale Ruggi di Salerno. Due grandi atti d’amore che hanno dato una possibilità in più a tutti coloro che vivono in attesa di una chiamata.

La prima è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, donatore un uomo di 59 anni giunto al Pronto Soccorso a seguito di ictus cerebrale. Le condizioni sono apparse sin dal primo momento drammatiche al personale medico e ai familiari che, rispettando le volontà dell’uomo, non hanno esitato a dare l’assenso per la donazione degli organi. La procedura di prelievo organi è durata tutta la notte. Il secondo prelievo è terminato, invece, nella mattinata di oggi. Sopraggiunta la morte cerebrale per un ragazzo di 30 anni, arrivato in ospedale qualche giorno fa in seguito ad un grave incidente stradale, i genitori della vittima hanno acconsentito alla donazione degli organi. Al termine dell’osservazione di morte il Centro Regionale Trapianti Campano ha dato il via alle varie equipe, alcune provenienti da fuori regione, che hanno raggiunto l’ospedale di via san Leonardo ed effettuato il prelievo.



Necessario il supporto ricevuto dalla Polizia Stradale di Salerno che in entrambe le donazioni ha reso disponibili i propri mezzi per consentire che gli organi prelevati potessero giungere in tempi brevi a destinazione. La Direzione Strategica ci ha tenuto a ringraziare le famiglie dei donatori per il gesto di grande amore ribadendo quanto, il tema della donazione degli organi, sia un argomento importante per cui occorre una continua opera di sensibilizzazione e informazione. Un sentito ringraziamento anche ai membri delle tante equipe che hanno reso possibili i prelievi.