Atalanta U23-Salernitana, le formazioni: prima da titolare per Iervolino Granata in emergenza, novità anche nel reparto offensivo

Sarà una Salernitana in totale emergenza quella che affronterà l'Atalanta Under 23 alle 12.30. Raffaele, oltre agli squalificati Arena e Carriero (due dei quattro nuovi acquisti) e agli infortunati Inglese e Cabianca, ha perso anche Tascone, fermato da un attacco influenzale. Una situazione che ha costretto il tecnico a schierare un undici inedito. Golemic non è al meglio della condizione (anche lui è stato influenzato) e sarà sostituito da Capomaggio al centro della difesa. L'ex Cerignola si schiererà tra Berra e Matino.

Novità anche a centrocampo dove farà il suo esordio dal 1' Antonio Pio Iervolino: per il 22enne si tratta della prima presenza da titolare in assoluto con la maglia della Salernitana. In precedenza aveva collezionato 4' nel campionato di serie A (stagione 2022/2023) e 35' nel match perso a Siracusa due settimane fa. Iervolino farà coppia a centrocampo con De Boer, mentre Villa e Longobardi saranno i due esterni. Novità anche in avanti dove Raffaele ha rpeferito Liguori a Ferraris nel tridente con Ferrari ed Achik.

ATALANTA U23-SALERNITANA: LE FORMAZIONI UFFICIALI (inizio ore 12.30)

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Navarro, Comi; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Vavassori, Manzoni; Cissé. A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Simonetto, Cortinovis, Cassa, Guerini, Obric, Steffanoni, Levak, Bonanomi, Idele. Allenatore: Bocchetti.

SALERNITANA (3-4-3): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Iervolino, De Boer, Villa; Liguori, Achik; Ferrari. A disposizione: Brancolini, Cevers, Quirini, Ubani, Anastasio, Golemic, Di Vico, Ferraris, Molina, Boncori. Allenatore: Raffaele