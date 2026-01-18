Atalanta U23-Salernitana, le formazioni: prima da titolare per Iervolino

Sarà una Salernitana in totale emergenza quella che affronterà l'Atalanta Under 23 alle 12.30. Raffaele, oltre agli squalificati Arena e Carriero (due dei quattro nuovi acquisti) e agli infortunati Inglese e Cabianca, ha perso anche Tascone, fermato da un attacco influenzale. Una situazione che ha costretto il tecnico a schierare un undici inedito. Golemic non è al meglio della condizione (anche lui è stato influenzato) e sarà sostituito da Capomaggio al centro della difesa. L'ex Cerignola si schiererà tra Berra e Matino.
Novità anche a centrocampo dove farà il suo esordio dal 1' Antonio Pio Iervolino: per il 22enne si tratta della prima presenza da titolare in assoluto con la maglia della Salernitana. In precedenza aveva collezionato 4' nel campionato di serie A (stagione 2022/2023) e 35' nel match perso a Siracusa due settimane fa. Iervolino farà coppia a centrocampo con De Boer, mentre Villa e Longobardi saranno i due esterni. Novità anche in avanti dove Raffaele ha rpeferito Liguori a Ferraris nel tridente con Ferrari ed Achik.
ATALANTA U23-SALERNITANA: LE FORMAZIONI UFFICIALI (inizio ore 12.30)
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Navarro, Comi; Bergonzi, Panada, Pounga, Ghislandi; Vavassori, Manzoni; Cissé. A disposizione: Torriani, Sassi, Plaia, Simonetto, Cortinovis, Cassa, Guerini, Obric, Steffanoni, Levak, Bonanomi, Idele. Allenatore: Bocchetti.
SALERNITANA (3-4-3): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Iervolino, De Boer, Villa; Liguori, Achik; Ferrari. A disposizione: Brancolini, Cevers, Quirini, Ubani, Anastasio, Golemic, Di Vico, Ferraris, Molina, Boncori. Allenatore: Raffaele