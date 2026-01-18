Salernitana, obiettivo Merola. Faggiano guarda in casa Avellino L'attaccante del Pescara è il primo obiettivo. Sirene dall'Irpinia

Un attaccante esterno in grado di garantire gol pesanti. L’ultimo grande obiettivo del direttore sportivo della Salernitana Daniele Faggiano è regalare a Giuseppe Raffaele un esterno offensivo con gol pesanti nel Dna. Nel mirino del dirigente granata c’è Davide Merola, protagonista lo scorso anno nella corsa alla serie B del Pescara. L’attaccante però è reduce da una prima parte di stagione complicatissima, con un gol realizzato all’Empoli prima di fare i conti con un lungo infortunio. La Salernitana è pronta ad andare all’assalto, proponendo un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.

Interessano tre lupi

Dopo Gyabuaa, la Salernitana però monitora anche i movimenti in uscita in casa Avellino. Nelle ultime ore, i lupi hanno messo le mani sul portiere Sassi, soluzione in entrata che spalancherebbe le porte alla cessione di Iannarilli. L’estremo difensore strizza l’occhio alla destinazione granata, seppur ci sia poi da ragionare sia sulla cessione di Brancolini che sulla gerarchia con Donnarumma. E poi ci sono i rumors per l’attacco. Lescano al momento non ha offerte. Anche l’Union Brescia ha fatto un passo indietro. La Salernitana monitora la situazione e continua a coccolare l’idea di un clamoroso affondo sul gong del mercato. Il piano alternativo è Patierno, al centro di interessi dai tre gironi di C.