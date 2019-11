Avvistata una volpe in zona Mariconda a Salerno L'animale sarebbe stato visto nei pressi della chiesa del Rosario

Avvistata una volpe in zona Mariconda a Salerno. L’animale sarebbe stato visto nei pressi della chiesa del Rosario. Non è la prima segnalazione del genere, solo quattro giorni fa era stata fotografata mentre si aggirava del rione Fratte di Salerno.

Gli esperti dell’Enpa raccomandano a chiunque dovesse vederla di non avvicinarsi o alimentarla ed evitare azioni per catturarla, non va recuperata se non in difficoltà.