Nocera, Lanzetta: "Necessaria verifica di strutture pubbliche" La consigliera chiede risposte all'amministrazione Torquato

La consigliera comunale d'opposizione Tonia Lanzetta chiede all'amministrazione di Nocera Inferiore e al sindaco Manlio Torquato una urgente verifica delle strutture pubbliche. Poco più di un anno fa, la stessa consigliera, aveva formalizzato una richiesta al primo cittadino affinchè ci fossero dovute verifiche al fine di garantire la pubblica sicurezza dei cittadini.

"Da diversi anni assistiamo a fenomeni di pioggia intensa, che mettono a dura prova anche le strutture pubbliche, ma questi eventi non devono essere bollati sempre e solo come straordinari. L'evidente condizione della Collina del Parco è il campanello d'allarme su una situazione di precarietà della struttura più bella che possiede la città di Nocera Inferiore. Oggi è lecito chiedersi se effettivamente tutte le condizioni di agibilità per l'uso della collina del parco, del Palazzo Fienga e del castello medioevale siano rispettate" dichiara Tonia Lanzetta che aggiunge: "Tra le tante priorità di una comunità, un posto importante merita la conservazione della memoria. Il castello ed il Palazzo Fienga meritano una discussione più ampia e pubblica sul loro destino, porterò l'argomento in Consiglio comunale".