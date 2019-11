Cilentana, dall'Anas via libera al bando da 1 milione e mezzo Consegnati i lavori nel tratto compreso tra Capaccio Paestum e Agropoli

Un'arteria di fondamentale importanza per il territorio, ma anche particolarmente a rischio e già teatro di tanti - troppi - incidenti, molti dei quali mortali. L'Anas ha fatto sapere, in una nota, di aver consegnato i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della pavimentazione stradale lungo la strada statale 18 "Cilentana", in provincia di Salerno. Ad aggiudicarsi il bando l'impresa RTI Rillo Costruzioni Srl - CMS Srl.

I lavori rientrano nell’Accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle statali ricadenti nella rete stradale della Struttura territoriale Campania di Anas. Nel dettaglio, gli interventi, per un importo di 1 milione 500 mila euro, prevedono il risanamento profondo della pavimentazione stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale sull'asse principale e sugli svincoli (1° stralcio) nel tratto compreso tra il km 97,950 e il km 110,000 tra i territori di Capaccio-Paestum e Agropoli.