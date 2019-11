Non si fermano le scosse di terremoto nel golfo di Policastro Questa notte la terra ha tremato nei pressi di Camerota

Continua a tremare la terra nel golfo di Policastro. Questa notte l'ennesima scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 2.37. epicentro localizzato nel comune di Camerota ad una profondità di dieci chilometri.

Il movimento è stato molto lieve, di magnitudo 1.7 della scala Richter ma si tratta della nona scossa che si registra in pochi giorni.

Tre giorni fa, infatti, la Terra aveva tremato nuovamente tra Sapri e Scalea con ben quattro scosse di magnitudo 3.7 con epicentro a 7 chilometri di profondità nel mare del golfo di Policastro. Altre due scosse alle ore 3.25, di 2.6 di magnitudo e alle 4.56, di 2.9, entrambe nella stessa zona.

Per fortuna non ci sono stati danni a cose e persone, la popolazione, infatti, non ha avvertito lo sciame sismico di questi giorni.