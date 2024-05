"Insultato e picchiato perché omosessuale": la denuncia dell'Arcigay La vittima sarebbe un 32enne honduregno residente a Baronissi

"E' stato aggredito fisicamente e con offese a sfondo omofobico nella zona di via dei Mercanti dal suo ex datore di lavoro". E' la denuncia di Arcigay Salerno, che riferisce di un episodio che ha visto protagonista un 32enne originario dell'Honduras.

"Il giovane era da solo quando è stato oggetto di offese, preso a schiaffi e strattonato. Immediata la denuncia ai carabinieri da parte della vittima", si legge nella nota dell'associazione. L'aggressore sarebbe stato identificato: è il proprietario di un locale del centro storico.

Arcigay Salerno riporta poi la testimonianza del 32enne: "Ero appena uscito da un bar ed ero in sella alla mia bicicletta quando questa persona mi si è parata davanti, mi ha afferrato per i capelli facendomi cadere. Mi ha preso a schiaffi e pugni e poi ha iniziato a insultarmi. Queste persone devono essere fermate, la nostra comunità si deve svegliare. Adesso voglio solo ritrovare la mia serenità ed avere giustizia, per me e per tutte le vittime come me".

Immediata la solidarietà del commissario di Arcigay Salerno, Francesco Napoli: "Ho trovato una persona impaurita e profondamente scossa. Questi episodi sono parte di quel clima di violenza e discriminazione che si respira sempre più prepotente nel nostro Paese".