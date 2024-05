Salernitana, lutto per Tchoauna: il cordoglio del club Una brutta notizia per il calciatore francese

Una bruttissima notizia. Mentre Loum Tchaouna spicca il volo sul campo e si prepara ad un'estate caldissima di mercato, con la Salernitana che ragiona sulle possibili offerte in arrivo, per il calciatore francese è arrivata una bruttissima notizia. Il suo cugino Ousmane, abitante in Ciad terra d'origine del trequartista, è scomparso giovanissimo.

Il cordoglio del club: "L’U.S. Salernitana 1919, il Presidente Danilo Iervolino, i dirigenti, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff si stringono attorno al dolore che ha colpito Loum Tchaouna per la prematura scomparsa del caro cugino e rivolgono alla sua famiglia il più sentito cordoglio".