VIDEO | Senza stipendio da mesi: "Mangiamo il cibo dei gatti" La protesta dei lavoratori dell'appalto lotto 6 Napoli-Salerno

“Da mesi il consorzio Manital non riesce a garantire lo stipendio, non è la prima volta che scendiamo in piazza a Salerno, a Napoli, e siamo arrivati anche a Roma. C’è stato un presidio lungo per sbloccare questi pagamenti, ogni giorno i lavoratori vengono da noi in ufficio lamentandosi, oramai c’è chi mangia con il cibo dei gatti perché non può permettersi di fare la spesa, di mantenere la casa, l'affitto e i figli a scuola. Chiediamo l’immediato pagamento”. Parole dure quelle di Maria Rosaria Nappa, segretaria generale di Filcam Salerno che questa mattina, ha raggiunto i lavoratori scesi in piazza per protestare.

Da giugno 2019 non ricevono lo stipendio. C'è chi mangia con il cibo dei gatti, chi non riesce neanche ad andare a lavoro a causa dei costi della benzina. E' una situazione allarmante quella dei 500 lavoratori di tutta la provincia di Salerno, che fanno parte dell'appalto lotto 6 Napoli-Salerno. Circa 100 operai, che lavorano come addetti alle pulizie in diversi comuni della provincia ed istituti scolastici, si sono concentrati alla Provincia di Salerno, in cerca di risposte.

“Sono cinque mesi che non riceviamo più lo stipendio. La ditta, il consorzio, le scuole, nessuno sa chi deve pagarci, fatto sta che da giugno riceviamo solo buste paga con quanto dovremmo avere. Oltre il danno anche la beffa”. Dichiarano con amarezza i lavoratori. Presente in strada anche Giuseppe Landolfi, della segreteria Fisascat Cisl di Salerno.

“Abbiamo già messo in atto una serie di manifestazioni che ci hanno anche portato a Roma, purtroppo senza risultati. L’azienda sta cambiando e questo ha complicato ancora di più il quadro. C'è bisogno di un intervento urgente, è una situazione drammatica che non riusciamo più a reggere. Abbiamo paura che qualcuno faccia un gesto estremo”.