Mancano i biglietti per la metro, Celano scrive al sindaco I cittadini denunciano: "La beffa di chi è costretto a pagare di più utilizzando altri ticket"

“Non abbiamo biglietti solo per la metro”. Questa è una delle tante risposte date dai titolari e dipendenti di tabacchi e ricevitorie che, ogni giorno, hanno difficoltà nel vendere i biglietti per la Metropolitana di Salerno. Effettivamente, facendo eccezione della ricevitoria ufficiale di Busitalia presente nei pressi della Stazione di Salerno, l'unico modo per acquistare al reale costo di 1 euro il biglietto valido per la metropolitana e sul sito di Trenitalia. Uno sconforto denunciato anche dai cittadini di Salerno che ogni giorno utilizzano la metropolitana per piccoli spostamenti o per andare a lavoro. Da Torrione a Mercatello, ma anche nel centro storico della città e nelle zone limitrofe, non tutti riescono a comprare i biglietti validi e, molti, sono costretti ad utilizzare altri biglietti come quello del pullman al costo di 1,20 euro o 1,40 euro.

Una problematica che non è passata inosservata al consigliere d'opposizione Roberto Celano, che ha scritto una nota in merito al sindaco Vincenzo Napoli.

“La presente per segnalare il disagio vissuto da tanti cittadini che lamentano la difficoltà di acquistare titoli viaggio per Bus Italia e per la metro, in quanto ricevitorie e negozi abilitati ne sono quasi sempre sprovvisti. Per la metro la soluzione unica è quello di acquistare il biglietto a mezzo app con l'utilizzo eventualmente della carta di credito. È evidente che la maggior parte viaggia sui mezzi pubblici sprovvista di tickets a rischio di incorrere, loro malgrado, in multe e sanzioni dovute all'impossibilità di dotarsi del suddetto titolo di viaggio.

Si chiede pertanto, un rapido e risolutivo intervento per evitare disagi alla cittadinanza e danni erariali agli enti che assicurano il servizio pubblico”. Scrive Celano.