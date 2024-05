Salernitana-Verona, il Gos conferma le restrizioni per la tifoseria ospite Obbligo di tessera per i residenti a Salerno e Verona per accedere alla Curva Nord

Si è tenuto questa mattina il Gos in città per organizzare al meglio il piano legato all’ordine pubblico per Salernitana-Verona. Sotto la lente d’ingrandimento la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di mettere in campo misure di prevenzioni per l’arrivo in città dei tifosi veneti. La Curva Nord sarà aperta a tutti ma con l’obbligo di possesso di fidelity card per i supporters gialloblu residenti a Verona e a Salerno. Per i residenti a Verona inoltre non sarà possibile acquistare i tagliandi nei settori ordinari.

Alle ore 16:00 scatterà la prevendita del settore ospiti con biglietti al costo di 16 euro. Per i cuori gialloblu, sarà possibile acquistare il titolo di accesso fino alle ore 19:00 di domenica. L'attenzione resta massima, soprattutto dopo gli episodi registrati nel pre-Fiorentina nei pressi dell'Arechi, con la tifoseria granata oggetto di profonde valutazioni dagli organi preposti.