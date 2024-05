Spacciatore arrestato in pieno centro dalla Guardia di finanza L'uomo è stato sorpreso con dosi di cocaina e hashish

La Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha arrestato, in flagranza, C.G.

L'uomo, così come ricostruito dalle fiamme gialle, è stato bloccato in una strada del centro. E' stato trovato in possesso di 16 dosi di cocaina, per un totale di 4 grammi, e 6 grammi di hashish.

La droga era nascosta in una confezione di medicinali, sequestrata insieme a 400 euro circa in contanti.