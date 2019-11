FOTO| Degrado al cimitero di Nocera: bagni chiusi e incuria Intonaco fatiscente e carenze igieniche nella struttura. La denuncia di Raffaella Ferrentino

Cimitero di Nocera Superiore nel degrado, ad accendere i riflettori è la coordinatrice del movimento Legalità e Trasparenza, Raffaella Ferrentino. La richiesta è di intervenire quanto prima con dei lavori urgenti al nuovo palazzo cimiteriale di Nocera che presenta alcune carenze igieniche. Dai bagni chiusi all'intonaco pericolante, sono solo alcune delle carenze evidenziate dalla Ferrentino.

L'istanza è stata inoltrata dalla coordinatrice affinché vengano eliminate le infiltrazioni gravose all'interno della struttura che si presenta in uno stato fatiscente e degradato.

“Ci sono delle omissioni sul fronte del controllo e vigilanza dell'ente creando pericoli per la sicurezza dei cittadini che si recano a far visita ai propri defunti”, ha detto la Ferrentino. “Servizi igienici chiusi e luogo esposto a gravi carenze di igiene urbana occorre intervenire altrimenti opereremo in tutte le sedi per denunciare ciò”.