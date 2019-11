Vietri, senso unico via Croce: risolve l'ascensore meccanico De Simone: "Collega i cittadini con la stazione di Vietri, in modo da raggiungere Salerno"

E’ stato attivato l'ascensore meccanico che collega i cittadini di Vietri con la stazione ferroviaria, in modo da poter raggiungere, in modo più veloce, la stazione di Salerno. A dichiararlo ai microfoni di Ottopagine.it il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone. Una situazione d’emergenza per limitare i danni a tanti cittadini che, specialmente nel fine settimana, si recano a Salerno. Nella serata di ieri, si è verificato l’ennesimo cedimento del costone roccioso nel tratto finale di via Benedetto Croce, strada che collega Salerno con il primo comune della Costiera Amalfitana.

“Ho allertato la Prefettura. Attualmente è aperta una sola corsia e se questa situazione dovesse prolungarsi, come già fatto in precedenza, installeremo due semafori sul tratto di strada interessata dal cedimento”. dichiara il sindaco De Simone. Diverse le pietre che ieri si sono staccate finendo sulla carreggiata, fortunatamente non si sono registrati danni e feriti, la situazione ha solo paralizzato il traffico veicolare.

“Una delle possibilità è quella di chiedere una riduzione del costo autostradale soprattutto per i caselli di Cava e Nocera, in modo da limitare i danni anche alle tasche dei cittadini”. Conclude il sindaco, che è già al lavoro per cercare di limitare i danni al traffico e ai cittadini.