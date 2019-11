Baronissi: completato l'impianto fognario pluviale "L'intervento consentirà all'acqua di defluire in tempi più rapidi" dichiara il sindaco Valiante

Completati i lavori all’impianto pluviale fognario di Acquamela, lungo via Tommaso San Severino e nei pressi del Parco del Labirinto. Si tratta di lavori necessari per risolvere il problema degli allagamenti in occasione di piogge particolarmente intense e prolungate.

L’intervento di realizzazione dello sfioratore consentirà adesso di far defluire una quantità maggiore di acque e in tempi più rapidi.

“Stiamo intervenendo concretamente sul sistema fognario della città – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – che presentava numerose carenze strutturali soprattutto in zone che hanno subìto negli anni importanti urbanizzazioni. Grazie a un finanziamento di 1,7 milioni di euro dalla Regione Campania stiamo realizzando un imponente recupero strutturale e funzionale dell’intera rete”.

“Anche questo intervento di realizzazione dello sfioratore - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sarno - si inserisce nell’ambito dei lavori programmati in tutta la città per risolvere criticità ataviche. La rete fognaria era vetusta e spesso soggetta a danneggiamenti: con questo intervento diamo un’importante risposta alla problematica in caso di piogge di una vasta area della città”.