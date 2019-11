FOTO| Sciopero globale per il clima, in tantissimi a Sarno Gli studenti: “L’ inquinamento e la devastazione ambientale sono la distruzione del nostro futuro”

Global Strike for Climate, lo sciopero globale per il clima che ha visto il coinvolgimento degli studenti di diverse città della Campania e dell’Italia, ha registrato centinaia di presenze anche a Sarno. In tantissimi oggi in piazza per prender parte al “Friday for Sarno”, l’iniziativa promossa dagli studenti sarnesi insieme alle associazioni e i comitati attivi sul territorio, nato sull'onda della protesta della studentessa svedese Greta Thunberg.

Cori, striscioni e cartelli per far sentire la propria protesta “per chiedere di cambiare politiche ambientali e ultimare la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla completa bonifica del fiume Sarno, come collettori e reti fognarie, che mettere in atto un efficace controllo degli scarichi illegali” come si legge nella nota del comitato UDS di Sarno. “Il cambiamento climatico deve essere fermato entro 11 anni altrimenti si giungerà ad un punto di non ritorno con conseguenze irreversibili, ma per far sì che ciò avvenga bisogna puntare sui sistemi di produzione e i modelli di sviluppo mondiali che ad oggi appaiono tutt'altro che sostenibili e garanti di giustizia sociale.” Una vera lotta ai cambiamenti climatici che richiede, quindi, un impegno da parte di tutti e una svolta concreta nella politica e nell'ammoinistrazione.

“L’ inquinamento e la devastazione ambientale sono la distruzione del nostro futuro”, La chiara denuncia dei ragazzi.